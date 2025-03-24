JR¹­Åç±Ø¤Î¿·¤·¤¤±Ø¥Ó¥ë¡á24Æü¸áÁ°¡¢¹­Åç»ÔÆî¶èJR¹­Åç±Ø¡Ê¹­Åç»ÔÆî¶è¡Ë¤Î¿·¤·¤¤±Ø¥Ó¥ë¤¬24Æü¡¢³«¶È¤·¤¿¡£ÃÏ¾å20³¬¡¢ÃÏ²¼1³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤¬Æþ¤ë¡£JRÀ¾ÆüËÜ¤È¹­ÅçÅÅÅ´¡¢¹­Åç»Ô¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È¤Ç¡¢Ãæ»Í¹ñ¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤Æ¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹­Åç¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ²¼1³¬¤«¤éÃÏ¾å9³¬¤Ë¤¢¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥ß¥Ê¥â¥¢¡×¤Ë¤Ï¡¢»¨²ßÅ¹¤ä°û¿©Å¹¡¢±Ç²è´Û¤Ê¤ÉÌó220Å¹ÊÞ¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£¥Ó¥ëÀ¾Â¦¤Ë¤ÏJRÀ¾·ÏÎó¤Î¥Û¥Æ