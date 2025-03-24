£²£³Æü¡¢Ãæ¹ñÈ¯Å¸¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¥Õ¥©¡¼¥é¥à£²£°£²£µÇ¯Ç¯¼¡Áí²ñ¤Î³«Ëë¼°¤Ç´ðÄ´±éÀâ¤ò¹Ô¤¦Íû¶¯ÁíÍý¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²«·ÉÊ¸¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ3·î24Æü¡ÛÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¡Ê¤ê¡¦¤­¤ç¤¦¡Ë¹ñÌ³±¡ÁíÍý¤Ï23Æü¸áÁ°¡¢ËÌµþ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹ñºÝ²ñµÄ¡ÖÃæ¹ñÈ¯Å¸¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×2025Ç¯Ç¯¼¡Áí²ñ¤Î³«Ëë¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢´ðÄ´±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££²£³Æü¡¢Ãæ¹ñÈ¯Å¸¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¥Õ¥©¡¼¥é¥à£²£°£²£µÇ¯Ç¯¼¡Áí²ñ¤Î³«Ëë¼°¤Ç´ðÄ´±éÀâ¤ò¹Ô¤¦Íû¶¯ÁíÍý¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô