¥ß¥í¥¯¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤¬£³Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö£²£±Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Î£·¡¥£±£¸¡ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë¼«¸Ê³ô¼°£²£µ£°Ëü³ô¤Î¾ÃµÑ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ù±çºàÎÁ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï£³£±Æü¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS