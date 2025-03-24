Colleen Howe[ËÌµþ£²£³Æü¥í¥¤¥¿¡¼] - Ãæ¹ñ¹ñÍ­¤ÎÀÐÌýÂç¼ê¡¢Ãæ¹ñÀÐÌý²½¹©½¸ÃÄ¡Ê¥·¥Î¥Ú¥Ã¥¯¡Ë¤¬£²£³Æü¤Ë¾å³¤¾Ú·ô¼è°ú½ê¤ËÄó½Ð¤·¤¿½ñÎà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£²£´Ç¯ÄÌ´ü·è»»¤Ï½ãÍø±×¤¬Á°Ç¯Èæ£±£¶¡¥£¸¡ó¸º¾¯¤Î£µ£°£³²¯¸µ¡Ê£¶£¹²¯£´£°£°£°Ëü¥É¥ë¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¶Ìý²Á³Ê¤Î²¼Íî¤È¡¢¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¡Ê£Î£Å£Ö¡Ë¤ÎÆ³Æþ²ÃÂ®¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¡£¥·¥Î¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡Ö£²£´Ç¯¤Ë¹ñºÝ¸¶Ìý²Á³Ê¤Ï²¼¿¶¤ì¤·¡¢¹ñÆâÍ¢Á÷¶È³¦¤Ç¤Ï¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¿Ê¤ß¡¢