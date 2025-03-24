Steve Holland[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¦¡¼¥·¥ã¡¦¥Ð¥ó¥¹ÊÆÉûÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤¬£²£·Æü¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¼«¼£ÎÎ¤Ç¤¢¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤òË¬Ìä¤¹¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï£±·î¤Î½¢Ç¤°ÊÍè¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë½ÅÍ×¤È¤¹¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÊ»¹ç°Æ¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢É×¿Í¤ÏÊÆÂåÉ½ÃÄ¤È¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤òË¬Ìä¤·¡¢»ËÀ×¤ò½ä¤Ã¤¿¤êÎò»Ë¤ò³Ø¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¸¤¤¾¤ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÂåÉ½ÃÄ¤Ï£³·î£²£¹Æü¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¡£ÊÆÅö¶É