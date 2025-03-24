ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥Ð¥ÉÅÏÊÕÍ¦Âç¤ÏÂåÉ½¼­Âà¡¢±Ñ¤Î¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤â¥¢¥À¥ë¥È¥µ¥¤¥È¤ÇÉû¼ýÆþ¡ÄÀ¤³¦¤Ç¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¶âÁ¬¶ìÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¶¨²ñ¤¬19Æü¡¢Æ¿Ì¾¤ò´õË¾¤¹¤ë¿ÍÊª¤«¤é¤Î´óÉÕ³Û¤¬1²¯7000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£º£Ç¯2·î¡¢¶¨²ñ¤¬¹â³Û¤Î´óÉÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤«¤é1¥«·î¡£º£Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»¤òÈ¯É½¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ç´óÉÕ³Û¤â¸øÉ½¤·¤¿¡£25Ç¯ÅÙ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¶¯²½Èñ¤òÌó1²¯±ß¥¢¥Ã¥×¤Î4²¯2500Ëü±ß¤ËÁý³Û¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤¬