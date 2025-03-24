Pesha MagidPavel Polityuk[¥ê¥ä¥É/¥­¡¼¥¦ £²£´Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¹ñ¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤Ï£²£´Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¶Áè¤ò½ä¤ê¡¢¥í¥·¥¢Åö¶É¼Ô¤È²ñÃÌ¤·¡¢¹õ³¤¤Ç¤ÎÄäÀï¤È¤è¤ê¹­ÈÏ¤ÊÀïÆ®Ää»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÊÅ¸¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÊÆÂåÉ½ÃÄ¤Ï£²£³Æü¤Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅö¶É¼Ô¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆÂåÉ½ÃÄ¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡Ê£Î£Ó£Ã¡Ë¤Î¾åµé¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ô¡¼¥¯»á¤È¹ñÌ³¾Ê¹â´±¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ó»á¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥ï¥¤¥È