¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Çµ­¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡á13Æü¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤Ï22Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬·×²è¤¹¤ëÍ¢Æþ¼«Æ°¼Ö¤Ø¤Î´ØÀÇ¶¯²½¤ÎÀµ¼°È¯É½¤òÅö½éÍ½Äê¤Î4·î2Æü¤Ë¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤°Õ¸þ¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Åö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å±²ó¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÈ¯Æ°¤Î¸¡Æ¤¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤º°Â¿´ºàÎÁ¤À¤¬¡¢Àè¹Ô¤­ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤ÏÂ³¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¤ËÆ³