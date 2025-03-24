¿ù¸¶°¦»ÒÂÎÁà¤Î¼ïÌÜÊÌ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥È¥ë¥³Âç²ñ¤Ï23Æü¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥¢¥ó¥¿¥ë¥ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Î¿ù¸¶°¦»Ò¡ÊTRyAS¡Ë¤¬¾²±¿Æ°¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£Ê¿¶ÑÂæ¤Ç¤Ï²¬Â¼¿¿¡ÊÁê¹¥¥¯¡Ë¤¬2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÃË»Ò¤ÎÅÄÃæÍ¤Åµ¡ÊÅÄÃæ¥¯¡Ë¤ÏÊ¿¹ÔËÀ¤ÈÅ´ËÀ¤Ç3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë