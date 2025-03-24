「そろそろ春ファッションにシフトしたいけど、何を買おう？」と考えている大人女性は、悩まずとも1枚で即コーデが決まるワンピースに頼るのがいいかも。この春【ユニクロ】からは、40・50代に似合いそうな「きれい見えワンピ」が続々と登場中。シーズンムード高まる透け感素材や、プラスワンで華やぐプリントワンピなど、ずらりとラインナップ。ぜひデイリールックに取り入れて、旬の春コー