²¬»³¡¦°¦É²Î¾¸©¤Ç23Æü¸á¸å¡¢»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¡¢È¾Æü°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿24ÆüÄ«¤â±ä¾Æ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¤ÂÓ¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÃ²Ð¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Î¾¸©¤Ï¼«±ÒÂâ¤ËÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ì¤¬Î©¤Á¾å¤ë»³ÎÓ=2025Ç¯3·î24Æü¸áÁ°9»þ44Ê¬¡¢²¬»³»ÔÆî¶è¡¢ËÌÂ¼¹Àµ®»£±Æ²¬»³¤Ç¤Ï¸áÁ°7»þ¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢²¬»³»ÔÆî¶èË°±º¡Ê¤¢¤¯¤é¡Ë¤ÈµÜ±ºÃÏ¶è¤Î403À¤ÂÓ893¿Í¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë