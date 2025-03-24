Dawn ChmielewskiKatie Paul[ニューヨーク ２１日 ロイター] - 中国系短編動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」の米事業を巡り、親会社の字節跳動（バイトダンス）に出資する大口の非中国系株主が出資比率を引き上げ、事業を取得する方向でまとまりつつあることが分かった。関係者２人が明らかにした。関係者によると、米事業を分離し、新設した合弁企業に対する中国の出資比率を米国の法律が定める２０％未満