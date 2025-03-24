¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤ÏµÄ²ñ²¼±¡¤ò²ò»¶¤·¡¢4·î28Æü¤ËÁíÁªµó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ØÀÇ¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£¥È¥ë¥É¡¼Á°¼óÁê¤Î¼­Ç¤É½ÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤Ï23Æü¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÉÔÅö¤ÊÄÌ¾¦À¯ºö¤ä¼ç¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¼Ç÷¤Ç¡¢¥«¥Ê¥À¤ÏºÇÂç¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¡Ö¥«¥Ê¥À¤Ï¥¢