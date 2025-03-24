Laurie Chen[ËÌµþ £²£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤Ï£²£³Æü¡¢ËÌµþ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¡¢¡ÖÉÔ°ÂÄêÀ­¤äÉÔ³Î¼ÂÀ­¤Î¹â¤Þ¤ê¡×¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á»Ô¾ì¤ò³«Êü¤¹¤ë¤è¤¦³Æ¹ñ¤ËÂ¥¤·¤¿¡£¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£Íû»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñÈ¯Å¸¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿³°¹ñ´ë¶È¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤é¤ä¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Ç¥¤¥ó¥ºÊÆ¾å±¡µÄ°÷¡Ê¶¦ÏÂÅÞ¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÉÔ°ÂÄêÀ­¤äÉÔ³Î¼ÂÀ­¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê¬ÃÇ¤¬¿Ê¤à¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤¬»Ô¾ì