なぜ、「新庄日本ハム」と「立浪中日」は差がついたのか？なぜ、第2の「古田敦也」「谷繁元信」「里崎智也」は現れないのか？なぜ、ネット上のプロ野球情報はウソばかりなのか――？話題の新刊『令和プロ野球ぶっちゃけ話球界ニュースの見方が180度変わる本』（清談社Publico）は、誰も書けなかった「球界の定説」と「非常識」へのド正論を、元・日本代表の正捕手で、現在は登録者80万人超を誇るYouTube「Satozaki Channel」