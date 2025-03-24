【モデルプレス＝2025/03/24】関西ジュニア内グループ・Lil かんさいの當間琉巧が、3月25日放送の読売テレビ『す・またん！＆ZIP！』（月曜〜金曜あさ5時10分〜）に出演。『す・またん！』の人気コーナー「當間琉巧のLOOK the かんさい」でのラストロケで、ドッキリバンジージャンプに挑戦する。Lil かんさい當間琉巧、関西ジュニア内で受け継がれていること明かす◆當間琉巧「す・またん！」ラストロケ ドッキリバンジージャンプ