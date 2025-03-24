生まれて約1ヵ月の子猫のシャンプーの様子がYouTubeに投稿されました。動画の再生回数は16万回を超え「仰向けですすがれてる時可愛過ぎます」「乾いたらふわふわぬいぐるみみたいです」「めちゃくちゃ可愛い！癒されます」といったコメントが集まっています。 初めてシャンプーをする子猫 今回キャットグルーマーのみーちゃん先生にシャンプーしてもらうのは、生後35日のエキゾチックロン