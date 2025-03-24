堂安律は最終予選、攻撃陣で唯一のノーゴール3月20日のバーレーン戦（埼玉）を2-0で勝利し、世界最速・日本サッカー史上最速で2026年北中米ワールドカップ（W杯）出場権獲得を決めた日本代表。21日に記者会見に臨んだ森保一監督とキャプテン・遠藤航（リバプール）も安堵感をのぞかせた。しかしながら、指揮官が「レベルの高い選手たちで2チーム、3チーム分、作れるくらい選手層を厚くできるようにしていきたい」と強調した通