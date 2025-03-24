¹ñÆ»238¹æ¤ÎÌæÊÌËÉÀã»ö¶È¤¬¡¢2025Ç¯3·î25Æü¤ËÁ´Àþ³«ÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£Í¯ÊÌ¡ÁÌæÊÌ´Ö15km¤ò²þÎÉ¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊËÌ³¤Æ»³«È¯¶ÉÌÖÁö³«È¯·úÀßÉô¤Ï2025Ç¯3·î13Æü¡¢¹ñÆ»238¹æ¤Î¡ÖÌæÊÌËÉÀã¡×»ö¶È¤¬25Æü¤ËÁ´Àþ³«ÄÌ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆ»238¹æÌæÊÌËÉÀã¤Î¿·¥ë¡¼¥È¶è´Ö¡Ê²èÁü¡§ÌÖÁö³«È¯·úÀßÉô¡Ë¹ñÆ»238¹æ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÌÖÁö»Ô¤«¤é¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤±è´ß¤òËÌ¾å¤·ÃÕÆâ»Ô¤Þ¤Ç¤ò·ë¤Ö±äÄ¹Ìó320km¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Í¯ÊÌÄ®ÀîÀ¾¤«¤é¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯ÌæÊÌ¶õ¹ÁÉÕ¶á¤Î