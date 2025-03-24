3月26日からボストンで開幕する世界フィギュアスケート選手権。今季GPシリーズ初優勝、GPファイナルで3位となった佐藤駿（21）。「全日本優勝」を公言し勝負に挑むも、実力を発揮できず7位と悔しい結果に。それでもシーズン前半戦の実績が評価され、初の世界選手権への切符をつかんだ。年明け4連戦をこなし、武器の4回転ルッツと4回転フリップの同時成功へ向け練習に励む佐藤のもとに駆けつけたのは宇野昌磨。今の佐藤と共感するこ