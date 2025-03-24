J2¥ê¡¼¥°Âè6ÀáÂçµÜ2¡Ê0¡Ý0¡Ë0¿å¸Í14:04¥­¥Ã¥¯¥ª¥ÕNACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜÆþ¾ì¼Ô11,759¿Í»î¹ç¥Ç¡¼¥¿¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é¥´¡¼¥ë¸å¤Î¥ª¥ê¥ª¥é ¥µ¥ó¥Ç¡¼¡£Æ£ÅÄ¿¿¶¿¡Ê¤Õ¤¸¤¿¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÈÌ¤ò¼èºà¡£J¥ê¡¼¥°¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡¢WÇÕ¡¢UEFA_CL,¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¢²Æµ¨¡¢Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢Â¾¡£A.J.P.S(ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥ì¥¹¶¨²ñ)²ñ°÷¡¢A.I.P.S(¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥ì¥¹¶¨²ñ)²ñ°÷¡£