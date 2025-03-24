楽天2軍戦に登板…6回69球で無安打無失点6KDeNA・小園健太投手が衝撃のピッチングを披露した。23日に森林どり泉で行われた楽天との2軍戦に先発し、6回を投げて無安打無四球無失点のパーフェクトピッチ。覚醒漂うドラ1に「つ、ついになのか……!?」「化け物すぎる」とどよめきが広がっている。まさに圧倒した。小園は初回先頭から全く危なげない投球を展開。球場の計測スピード以上に球が走り、楽天打線は凡打の山に。2回と3回