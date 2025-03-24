「セブンイレブン」は、3月25日（火）から順次、片手で食べられる「お好み焼き」などの新商品を、全国の店舗で発売。今回クランクイン！トレンドは、注目のラインナップをまとめて紹介したい。【写真】全部うまそ〜！「セブンイレブン」今週の新商品一覧■片手で食べられる！3月25日（火）からは、「セブンプレミアム かじるお好み焼」と「セブンプレミアム 今川焼宇治抹茶」の冷凍食品2種類が登場。「セブンプレミアム か