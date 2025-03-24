ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年3月24日（月）〜3月30日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【蟹座（かに座）】今週は、忙しい状況が続きそうですが、充実感があるようです。頑張った分何かが変わっていくことが自信にもなることでしょう。落ち込