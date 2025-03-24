フジテレビ系火9ドラマ『アイシー～瞬間記憶捜査・柊班～』がクランクアップを迎え、主演の波瑠をはじめ山本耕史、森本慎太郎、倉悠貴、柏木悠からコメントが寄せられた。 参考：森本慎太郎、『アイシー』と『正体』で別人のような顔つきSixTONESが2025年も大活躍 本作は、“カメラアイ”と呼ばれる瞬間記憶能力を持つ女性刑事・柊氷月（波瑠）が、忘れたくても忘れられない過去と向き合いながら