¤â¤¦¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤´ÈÓ»°ÇÕ¥¤¥±¤Þ¤¹¡ªBEV¤ÇÉü³è¤¹¤ë¥ë¥Î¡¼£µ¥¿¡¼¥Ü¤Î¡Ö4800Nm¡×¤Ã¤Æ²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¥¬¥Á¤À¤Ã¤¿