「ノジマTリーグ 2024-2025シーズン」は23日、代々木第二体育館にてプレーオフ女子ファイナルが行われ、木下アビエル神奈川は日本ペイントマレッツと対戦。マッチカウント3ー1で勝利して、2年ぶりのプレーオフ制覇を成し遂げた。 ■大逆転勝ちの木原も「思い出になる」 KA神奈川は22日のセミファイナルで日本生命レッドエルフを退けてファイナル進出。今季のTリーグをけん引したニッペMとの