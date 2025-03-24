David LjunggrenFergal Smith[¥ª¥¿¥ï £²£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤Ï£²£³Æü¡¢£´·î£²£¸Æü¤ËÁíÁªµó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¥«¥Ê¥À¤òÊ¬Îö¤µ¤»¤ÆÊÆ¹ñ¤¬½êÍ­¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òË¾¤à¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¶¼°Ò¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¹ñÌ±¤«¤é¤Î¶¯ÎÏ¤Ê»Ù»ý¤¬É¬Í×¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥«¥Ê¥À¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Î£µ£±ÈÖÌÜ¤Î½£¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¹ñ¤Î´Ø·¸¤Ï°­²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Í¿ÅÞ¼«Í³ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÏµÞ·ã¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤ª