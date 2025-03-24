認知症の進行が速い人と遅い人は、どこが違うのか。「攻めのリハビリテーション」を掲げるねりま健育会病院の酒向正春院長は「高齢になると視力が落ちてくるが、視力が落ちても認知症にはあまり関係がない」という。認知症患者にみられる共通点を、ノンフィクション作家の野地秩嘉さんが聞いた――。（第3回／全4回）写真＝iStock.com／miniseries※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／miniseries■リハビリ医の「本当の使命