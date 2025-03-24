嫌な人と出会ったときに効果的な対処法はあるのか。外科医で作家の中山祐次郎さんは「嫌な人だと思ったら、すぐに離れる。離れられない関係の人なら心の中で壁を作ることだ」という――。※本稿は、中山祐次郎『医者の父が息子に綴る 人生の扉をひらく鍵』（あさま社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kokoroyuki※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kokoroyuki■「嫌な人からはすぐに離れる、いい人とだけ仕