壮大な計画どこまで進んでいるのか四国と九州をつなぐ新たな海峡道路「豊後伊予連絡道路」の構想が進んでいます。開通すれば一体どう便利になるのでしょうか。関門橋（画像：写真AC）。九州は、本州と「関門トンネル」「関門橋」でつながっています。しかし四国とはつながっていません。【画像】超便利!? これが「豊後伊予連絡道路」計画ルートです（30枚）九州と四国は、大分県の「佐賀関半島」と愛媛県の「佐田岬半