この漫画は、作者・にしこ/体験談漫画(@nishiko.essei)の実体験をもとに描かれたエッセイ作品です。成人式の二次会で再会した中学時代の同級生と付き合うことになった主人公。久しぶりの再会で意気投合し、何度か会ううちに交際がスタートしたものの、日を追うごとに彼の自己中心的な言動や態度が目立ち始めます。付き合い始めて2週間と少しが過ぎ、主人公の誕生日に居酒屋で飲んだ2人。その帰り道、もう少し飲みたいと言う