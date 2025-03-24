政府は防衛産業の維持・強化に向けて、装備品メーカーと下請け事業者の取引実態の調査に乗り出す。中小企業の撤退が相次いでおり、業界特有の商慣行による大企業の買いたたきなど不適切な取引を監視する。国の調達制度の見直しも検討し、安全保障上重要な国内のサプライチェーン（供給網）強化につなげる。経済産業省と防衛省が近くまとめる防衛産業の取引適正化に向けた指針に明記する。防衛産業に関する指針の策定は初めて。