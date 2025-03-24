読売テレビは24日、昼のニュース番組「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）で宮根誠司のパートナーを務める新MCに、入社3年目の西尾桃アナウンサー（24）が就任すると発表した。2020年8月から4年8カ月、MCを務めた澤口実歩アナ（29）が28日の放送をもって卒業し、31日から西尾アナが出演する。同番組は06年7月31日に放送開始し、20年目に突入する。歴代MCは森若佐紀子アナ（07年4月〜）、川田裕美アナ（2011年4月〜）