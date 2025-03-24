【モデルプレス＝2025/03/24】女優の清野菜名が主演を務めるフジテレビ系ドラマ「１１９エマージェンシーコール」（毎週月曜21時〜）の第10話が、24日に放送される。【写真】清野菜名、SEXYドレスで美脚＆背中大胆披露◆清野菜名主演「１１９エマージェンシーコール」本作は、消防局の通信指令センターを舞台に、1本の電話で命をつなぐ“最前線”に立つ指令管制員（ディスパッチャー）たちの“現実（リアル）”を描く完全オリジナ