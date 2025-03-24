◆第５５回高松宮記念・Ｇ１（3月３０日、中京・芝１２００メートル）春のＧ１シリーズもいよいよ開幕。第５５回高松宮記念・Ｇ１が３０日、中京競馬場の芝１２００メートルで行われる。今春も、担当記者がさまざまな角度から出走馬を分析する「考察」で勝ち馬を探っていく。オープニングを飾るのは、おなじみヤマタケ記者。プロローグでは、近３回のスプリントＧ１を制した馬がそろった点と「実績の重み」から、ルガルに注目し