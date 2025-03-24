Ãæ¹ñ¹ñ²È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î2·îËö»þÅÀ¤Ç¤ÎÎßÀÑÈ¯ÅÅÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ14¡¥5¡óÁý¤Î34²¯¥­¥í¥ï¥Ã¥È¡ÊkW¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£¿·²Ú¼Ò¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤ÏÆ±42¡¥9¡óÁý¤Î9²¯3000ËükW¤Ç¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤ÏÆ±17¡¥6¡óÁý¤Î5²¯3000ËükW¡£1¡Á2·î¤ÎÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤ÎÎßÀÑÊ¿¶Ñ²ÔÆ¯»þ´Ö¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ61»þ´Ö¸º¤Î505»þ´Ö¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×¤ÊÈ¯ÅÅ´ë¶È¤Ë¤è¤ëÅÅ¸»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤ÎÅê»ñ³Û¤ÏÆ±0¡¥2¡óÁý¤Î753²¯¸µ¡ÊÌó1Ãû5060²¯±ß¡Ë¤Ç