Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç3·î23ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢¥¿¥¯¥·ー¤Ë¾×ÆÍ¤·¤ÆµÒ2¿Í¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿¤È¤·¤Æ¡¢33ºÐ¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï°Â¾ë»Ô¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¡¢À¥¸Í¸ý±ïÍÆµ¿¼Ô(33)¤Ç¤¹¡£À¥¸Í¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï23Æü¸áÁ°4»þÈ¾²á¤®¡¢Ãæ¶è±É3ÃúÌÜ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢¥¿¥¯¥·ー¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ¡¢µÒ2¿Í¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¯¥·ー