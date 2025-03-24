日本テレビ系にて3月30日（日）・4月6日（日）22:30〜23:25 2週連続放送、生田斗真主演のドラマ「俺の話は長い 〜2025・春〜」。放送終了後から、オンライン動画配信サービスHuluにて見逃し配信開始。Hulu：https://www.hulu.jp/orebana/そしてHuluオリジナルストーリー「海星のクラッチ日誌」を、「俺の話は長い 〜2025・春〜」放送終了後から1話ずつHulu独占配信することが決定！配信予定は下記の通り（全2話）。●Huluオリ