¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÊÆ¹ñÂè°ì¼çµÁ¡×¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÂç¤­¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¹ñºÝÅª¤ËÈãÈ½¤¬Â¿¤¤¤³¤¦¤·¤¿À¯ºö¤â¡¢·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î´äËÜ¤µ¤æ¤ß»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö°ì´Ó¤·¤¿ÏÀÍý¡×¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê3Ëç¡Ë¢¡¢¡¢¡ÊÆ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤2025Ç¯2·î¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ÎÂçÅýÎÎ³Ð½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×Âç