松坂桃李が主演する日曜劇場『御上（みかみ）先生』（TBS系／毎週日曜21時）の最終回が23日に放送され、序盤で御上（松坂）と同期の官僚・槙野（岡田将生）が笑顔で語り合う姿が描かれると、ネット上には「初っ端から眼福すぎる」「画面が幸せ」「視聴者へのご褒美」などの声が集まった。【写真】絵になりすぎる御上（松坂桃李）と槙野（岡田将生）の2ショット『御上先生』最終回場面カット隣徳学院と霞が関、そして永田町を