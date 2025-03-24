部屋は日頃からキレイにしておくことに越したことはありませんが、たまたま散らかっているときに突然来客が…。そんなピンチに役立つアイテムのご紹介です。“未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく”を理念に掲げ、全国に3400店舗超のドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨココカラ＆カンパニーから、高い洗浄力とスタイリッシュなパッケージデザインを兼ね備えたプロ仕様洗剤シリーズの新ブランド・matsukiyo WASH