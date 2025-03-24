24日放送のフジテレビ系バラエティー『ネプリーグSP』（後7：00）では、くりぃむしちゅー・有田哲平が初参戦。『全力！脱力タイムズ』VS『ぽかぽか』VS『ネプリーグ』の3番組対抗・常識力対決を展開する。【番組カット】不思議な感覚！ネプリーグの画面に収まる『脱力』チーム『全力！脱力タイムズ』チームは、有田、岸博幸、出口保行、五箇公一、齋藤孝、『ぽかぽか』チームは、ハライチ（岩井勇気、澤部佑）、児嶋一哉（アン