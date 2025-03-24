ロシアによる侵攻の終結に向け、ウクライナとアメリカの代表団による協議が23日、サウジアラビアで開始されました。ウクライナのゼレンスキー大統領は自身のSNSに、サウジアラビアでアメリカとの2回目の協議が開始されたと明らかにした上で、「我々のチームは建設的な仕事をしている。議論は非常に有益である」などと投稿しました。トランプ大統領は、18日にロシアのプーチン大統領との電話会談で、エネルギー施設への攻撃停止で一