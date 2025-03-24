日本代表の鎌田大地などを輩出した東山高校サッカー部の福重良一監督が、ABEMAの番組「ABEMA スポーツタイム」に出演。教え子の鎌田について語った。現在も鎌田と親交があるという福重監督は「オフシーズンに日本に帰ってくると、ウチのグラウンドで生徒たちと一緒に練習してる。言葉でアドバイスするというよりも、『一緒にやろうぜ！』というタイプ」と、素顔を明かした。また、鎌田が高校１年生で出場した高校選手権・京