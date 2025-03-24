3月23日、水沢競馬場で行われた11R・あやめ賞（M2・3歳・ダ1400m）は、鈴木祐騎乗の3番人気、ピカンチフラワー（牝3・岩手・板垣吉則）が勝利した。アタマ差の2着にステイクラッシー（牝3・岩手・瀬戸幸一）、3着にタカマキフォー（牝3・岩手・佐藤祐司）が入った。勝ちタイムは1:30.6（良）。1番人気で山本聡哉騎乗、スノーミックス（牝3・岩手・永田幸宏）は10着、2番人気で村上忍騎乗、サンカリプソ（牝3・岩手・菅原勲）は