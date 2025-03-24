3月23日、佐賀競馬場で行われた6R・ネクストスター西日本（3歳・ダ1400m）は、赤岡修次騎乗の1番人気、ジュゲムーン（牡3・高知・田中守）が快勝した。2馬身差の2着に3番人気のエイシンハリアー（牡3・兵庫・坂本和也）、3着にシャナオウ（牡3・兵庫・尾林幸二）が入った。勝ちタイムは1:27.3（良）。2番人気で石川慎将騎乗、ミトノドリーム（牝3・佐賀・平山宏秀）は、6着敗退。【高知・八畳岩特別】4角で4頭が落馬の波乱…レ