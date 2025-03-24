南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）に合わせて約１週間、閉鎖された海水浴場=2024年8月10日、和歌山県白浜町、勝部真一撮影 南海トラフ地震は、今後30年以内に発生する確率が高まっている。各地で備えが進むが、パチンコ・パチスロホールを避難所に活用する動きもある。静岡県から宮崎県にかけてのプレート境界を震源域とする南海トラフ地震。今後30年以内に発生する確率が1月、これまでの「70〜80%」から「80%程