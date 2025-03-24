「ギャラ飲み」の実態そりゃ、好みの女性、きれいな女性と出会うためですよ（笑）。もちろん、さほどタイプではなくても、若い女性と遊んだら楽しいですし。ではどうやって港区女子と毎晩飲んでいるのか。基本的には「ギャラ飲み」です。数時間一緒に飲んで、それなりの金額（ギャラ）を払う。アプリを使う人もいますが、私の場合は人づての紹介がほとんどです。アテンドする側は、何百人ものギャラ飲み要員が集まるグループライン