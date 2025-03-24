航空と鉄道の連携が進んでいる。それぞれの会社が手を組み、双方の利便性を高める動きがあるのだ。そこで今回は、その試みの一例として、本年2月から始まった実証実験を紹介する。このサービスは、車いす利用者など、移動を躊躇する人が航空と鉄道を利用するのをサポートするものだ。異例の4社共同発表本年2月18日、4社（ANA・日立製作所・京成電鉄・京急電鉄）が共同で実証実験（手配対象期間は本年2月22日〜3月28日）を開始する